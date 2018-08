Non scherziamo, questa Atalanta potrebbe tranquillamente fare la sua figura nei gruppi di Champions League. Pensa tu se in casa contro il Copenaghen per arrivare ad acciuffare quelli di Europa League può mettersi paura. Ho visto l'ultima dei danesi e sinceramente mi sono apparsi una squadra qualsiasi. Contro il Papu in questo momento ci vorrà la Roma lunedì prossimo, non questi danesi.



Così come il Siviglia che non tocca per terra da quanto si è messo ad andare, in casa del Sigma Olomouc dovrebbe bersi l'aperitivo e stop. Questo a occhio e croce sembra proprio l'ambo del giorno. E non ci sarebbe da trovare buchi neri.



La terza però, che porta su il tutto, la vedo nei greci dell'Olympiakos. Ricevono gli inglesi del Burnley, che sembrano un'accozzaglia e non un team che possa far paura a chi nelle varie Champions ci ha sempre vissuto e, per esempio, alla Juve ha spesso creato più di un problema. Gli inglesi arrivano da una manganellata presa in casa dal Watford, in Premier. Non scherziamo nemmeno qui. Stiamo parlando di Europa League, non di Champions League.



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Atalanta-Copenaghen 1 (quota 1.50)



Sigma Olomuc-Siviglia 2 (1.40)



Olympiakos-Burnley 1 (1.66)



Il terno vale 3.48 volte la posta



@calcioepepe