Eccoci tornati. E' la sera della Francia, nella Ligue 1 la capolista PSG riceve il Monaco terzo in classifica e volete sapere una curiosità? Negli ultimi due testa a testa nella capitale sono stati fischiati due calci di rigore, uno all'ultima (lo trasformò Neymar, finì 1-1) e uno alla penultima (lo segnò Mbappé che poi fece doppietta per il 2-0). Se anche in questo caso non ci sarà due senza tre ci ritroveremo un rigore, arbitrerà Bastien. E saranno parecchie le assenze, di qua e di là.



Due tappe in Italia, una in Serie B con un derby ligure e una in Serie C con un derby lombardo. Tra Sampdoria e Spezia chi si è tirata su è la prima, gli ospiti hanno dovuto cambiare allenatore (da Alvini a D'Angelo) e devono per forza ritrovare se stessi, in un derby regionale come questo sarebbe la cosa migliore. Quello che sembra più probabile è che arrivino pochi gol e quindi l'under.



Serie C in casa bergamasca dove mette piede una squadra forte, il Mantova in testa alla classifica, che vuole rialzarsi dallo stop con il Trento, addirittura in casa. L'Atalanta U23 fa paura a tutte, persino ai virgiliani. Gran bel match e comunque c'è una quota più che potabile per il 2!



PSG-Monaco rigore (quota 2,75)



Sampdoria-Spezia under (1,65)



Atalanta U23-Mantova 2 (2,45)



Terno da 11,1 volte.