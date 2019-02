Mi addentro nell'unica partita di Ligue 1 del tardo pomeriggio, Marsiglia-Bordeaux. Qui c'è un dato che spacca tutto. Nelle ultime dieci partite disputate (ogni competizione) del Marsiglia ci sono ben 8 gol e solo 2 no-gol. Squadra che segna e che subisce quattro volte su cinque. Grande percentuale. La accendo senza problemi.



Restando in Francia, si passa alla Coppa. E' dal 2012 che l'Orleans non batte il Metz. Dopo ci sono state tre sfide: otto gol dei biancorossi contro uno solo dei giallorossi. Il Metz di quest'anno sembra altra roba e quindi nessun dubbio.



Coppa anche in Germania dove Dortmund e Brema intavolano... l'assoluto. Ultimi dieci scontri diretti, dal 2014 a oggi (sempre in Bundesliga)? Dieci gol su dieci. Credo non serva altro.



Inghilterra, League Two. La sfida è Tranmere-Northampton. Il 2 non lo vedo proprio, qui vado sull'unica combo della giornata. Che poi sarebbe 1X/under 3,5. Il resto tocca a voi.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Marsiglia-Bordeaux gol (quota 1,72)



Metz-Orleans 1 (1,62)



Dortmund-Brema gol (1,64)



Tranmere-Northampton 1X/under 3,5 (1,79)





La quaterna vale 8,17 volte la posta