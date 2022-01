Giornate indiavolate per i campionati e chi deve giocare a tutti i costi. Assenza per Covid che si agganciano a quelle per infortuni, squalifiche e Coppa d'Africa. Noi "speriamo che ce la facciano". Ma avvicinarsi adesso al traguardo è trenta volte più difficile del normale.. Non debbo dirvi io che questo Barcellona è tutto da ricostruire, non ci azzecca praticamente un tubo con i grandi blaugrana di qualche tempo fa, Messi, Suarez e Neymar sono un ricordo che si fa sempre più lontano, hanno chiamato Xavi per ricostruire sulle macerie che campioni insostituibili lasciano per forza. Barcellona solo quinto e a quindici punti dal Real Madrid, Granada al momento ben sette punti sopra la palude.E la quota dell'under sarà pure giusta ma è oggettivamente alta.. Dovrebbe poter risultare una delle più divertenti della giornata. Gialloneri ospiti secondi che vogliono mangiare tre punti al Bayern sconfitto ieri in casa dal Gladbach ma il Francoforte ricomincia (da sesto) sulle ali del momento di forma che aveva lasciato prima della sosta, tre successi in fila segnando nove reti. Il gol non sarà cosi' pingue ma è la scommessa del giorno.Ancora tedeschi.. Perchè le ultime quattro sfide tra le due giocate in questo stadio hanno fruttato ben diciassette dicansi diciassette reti, non una di più nè una di meno. Se uno si copre gli occhi e non si spaventa per assenze ed eccetera,Chiusura con ildei combattenti che è reduce da una partita bellissima, in Coppa di Francia, nella quale il capitano Fofana (ex dell'Udinese) è sembrato Spartacus che chiama la rivolta. Sullo 0-2 degli avversari. Due gol (l'ultimo al 95') e poi, al prolungamento dal dischetto, il penalty vincente. E chi lo sapeva di avere un giocatore cosi' forte nel campionato italiano (lo seguirebbe adesso persino il PSG!). Il Rennes è ottimo gruppo ma ne potrebbero mancare troppi, tra il lusco e il brusco.Granada-Barcellona under 2,5 (quota 2,00)Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund gol (1,52)Hoffenheim-Augsburg over 2,5 (1,55)Lens-Rennes 1X/under 3,5 (2,00)