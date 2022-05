Ci si può provare, alcuni elementi vengono dalla nostra parte e sinceramente per essere un ambo e' veramente alto. In più la presenza del Liverpool che si sta giocando la Premier con il City ci dovrebbe assicurare da polpette avvelenate che girano sui tavoli in questo periodo.Il match e' Aston Villa-Liverpool, la distanza dei rossi di Klopp da Guardiola e' di tre punti, ergo Vittoria vittoria solo vittoria. C'è un però che ci aiuta a fare salire la quota del due a dismisura. Sabato pomeriggio Mane e compagnia bella si giocano la finale di FA Cup, nel pomeriggio. E un titolo e' sempre un titolo. Gara da onorare al massimo e da giocare per vincere. Contro un avversario, il Chelsea, di primo livello. Che si dividerà tra la voglia di fare l'ultimo regalo alla gestione che sta finendo e il primo a quella che sta subentrando. Nessun dubbio che il Liverpool oggi giochi per mettersi più velocemente possibile i tre punti in tasca, la certezza o quasi e' che effettuato il primo step possa rallentare risparmiando forze in vista di quella finale. A questa quota che si legge si va.Nella Liga ci attende una partita diversa. Tra Barcellona e Celta Vigo ci si potrebbe proprio divertire. Anche perchè gli ospiti giocano tranquilli e sereni e cercheranno di fare male a un rivale che vuole blindare la piazza d'onore. Nei precedenti c'è molto a raccontarci che in questo incrocio si segna e, curiosamente, molto spesso avviene nel primo tempo. Leggete qui: in undici degli ultimi quattordici scontri diretti sono usciti almeno due gol nei primi 45' di gioco.Vuoi vedere che Liverpool e Barcellona sono le palline di gelato giuste?