Ottavi di finale della Copa del Rey, Spagna. Gara di ritorno. Si parte con Real Sociedad-Betis, 0-0 all'andata. Partita in bilico, se la prima rete tarderà ad arrivare sarà under 2.5. Entrambe sanno che potrebbe decidere l'episodio di qua o di là. Difficile, vado con i pochi gol.



La seconda in ordine di orario è Espanyol-Villarreal, 2-2 all'andata. Qui è tutto il contrario, non credo nemmeno se lo vedo che al Sottomarrino Giallo basterà uno 0-1 per passare. Anche perché i catalani quest'anno si sono messi a prenderne una caterva. Ma adesso sembrano essersi svegliati e segnano anche loro. Potrebbe davvero replicarsi l'over 3,5.



Stessa storia al Nou Camp, dove al cospetto del Barcellona arriva il Levante che si è aggiudicato la prima per 2-1. All'andata giocarono molte seconde (o terze) linee, Messi se la guardò. Per cui... Ma il Levante è squadra che fa gol e soprattutto se i blau segneranno presto, si andrà a catafascio verso l'over 3,5.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Real Sociedad-Betis under 2,5 (quota 1,65)



Espanyol-Villarreal over 3,5 (3,00)



Barcellona-Levante over 3,5 (1,53)





Il terno vale 7,57 volte la posta