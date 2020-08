Beh, Barcellona-Bayern nei quarti di finale della Champions League è qualcosa di grosso. E non ci sbagliamo a dirlo. Messi contro Lewandowski? E' spettacolo puro. Tipo Neymar contro l'Atalanta: ha rischiato di essere decisivo al contrario per la sua squadra ma ha fatto vedere il meglio del meglio.Anche se io faccio i tedeschi favoriti addirittura per la vittoria finale. E se vogliono arrivare ad alzare il trofeo il primo rivale tosto sono proprio i blaugrana di Messi e Suarez. Al momento due imbattute. Anche se... La squadra che c'è dietro l'attaccante battuto da Immobile nella volata della Scarpa d'Oro è una squadra quasi perfetta; la squadra che c'è dietro Messi e Suarez sembra in calo irreversibile e l'abbiamo visto nella Liga, lasciata nelle mani dell'odiato avversario, il Real Madrid di Zidane. Giocatori eccellenti come Piqué e Rakitic, per dirne due, non appaiono più quelli che sono stati, almeno ai miei occhi.A maggio di cinque anni fa fu semifinale tutta dalla parte degli spagnoli: l'andata fu sconfitta talmente pesante (3-0) che il ritorno servì a ben poco (3-2 per i tedeschi).C'è la quota per giocarsi addirittura la vittoria parziale/finale degli uomini allenati da Herr Flick. Ci vuole solo un filo di coraggio ma la quota è stentorea.Dove i padroni di casa hanno appena vinto l'andata per 2-1. Un risultato identico non penalizzerebbe con la retrocessione gli ospiti perchè le due squadre hanno finito il campionato con gli stessi punti. Quindi il 2-1 le spingerebbe ai tempi supplementari.Per me una scelta possibile è la multigol 2/3 alla pari. Non vedo più reti nè di meno. Anche se in campionato (in Umbria) era finita 3-1.Barcellona-Bayern Monaco primo tempo/finale 2/2 (quota 3,00)Perugia-Pescara multigol 2/3 (2,00)