Tira aria di casa. PerchèContro c'è il PSG finalista della scorsa edizione. Bastano le parole: "Aver messo paura al Bayern Monaco". Leo Messi c'è arrivato tutto agghindato, quello che si è visto negli ultimi giorni è un calciatore in gran forma.Andando a ritroso. Praticamente ha fatto le prove per tornare sul tetto d'Europa, dove l'aspetta il solito CR7 (che però non è in formissima come la Pulga).Primeira Liga portoghese con l'amato Tondela (chi mi segue ancora ricorda i colpi fatti con questa squadra!). C'èe questa volta non c'è granchè da zazzare, quota piccola piccola maSegnano meno di un gol a partita e arrivano da sei sconfitte (due il Tondela e quattro il Maritimo): poca trippa per i gatti.In Championship si trova qualcosa per provare a chiudere la quaterna. Per esempiodove invece le reti non dovrebbero farsi aspettare a lungo. Trentasette per gli ospiti, solo tre di meno per i padroni di casa: ben più di una a partita di media. Si va con una certa fiducia.L'ultima del tabellone prova a vincere la seconda di seguito - sarebbe un sogno - contro il Derby che fa altri conti. Ne ha vinte quattro sulle ultime cinque prendendo il passo giusto. Perdere adesso contro Cenerentola farebbe troppo male.PS Anche Lipsia-Liverpool di Champions a Budapest. Ma non so nemmeno che cosa consigliare a me stesso. Il Liverpool di quest'anno e le Montagne Russe sono parenti stretti.La quaterna vale 9,73 volte la posta