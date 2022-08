Sesono tra le neopromosse in Serie B allora vuol dire che vedremo un bellissimo torneo pieno di gol. Se Cheddira, Folorunsho e Brunori sono quelli che abbiamo ammirato in Coppa Italia e alla prima giornata di campionato allora vuol fire che saranno tra i migliori prospetti di una stagione partita tra gli applausi.Stasera saranno una contro l'altra e ci diranno ancora di più. Si giocherà a Bari e la spinta della tifoseria di casa può fare la differenza che serve per quel gol in più. Al momento però sono i rosanero davanti, tre punti con il successo sul Perugia mentre il Bari ne ha uno, quello del pareggio di Parma, con un ottimo tempo (detto per entrambe) da Serie A., può reggersi sui gol. Perchè finora ciò che ci hanno fatto vedere le difese è stata poca, pochissima cosa. Banale dire che i favori del pronostico sono per l'Olympique ma l'1,80 - anche qui - del gol non si deve lasciare per terra.invece ci offre un numero talmente alto dell'under che non si può star li' troppo a cogitare. Squadre belle quadrate, blindate, che potrebbero non lasciare troppe chances ai rivali. A 2,45, in un mondo di football che oramai si regge sugli over, mi aggancio all'under. Che se esce ti fa volare.. Qui si va di lungo, gli ospiti sono quelli che hanno segnato fin qui il maggior numero di reti, i padroni di casa hanno nomi che sanno come far male e ne faranno sempre di più. Gol bello pacciarotto a 1,85.Bari-Palermo 1X/2-4 gol (quota 1,80)Lione-Troyes gol (1,80)Borussia Moenchengladbach-Hertha under (2,45)Norwich-Millwall gol (1,85)Quaterna da 14,6 volte la posta