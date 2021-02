Finale della Coppa del Mondo di Club. Favoritissimo il Bayern, neanche a dirlo. Con i messicani del Tigres che si sono sentiti sul tetto già battendo il Palmeiras campione di Libertadores. Contenti come una pasqua. Qui la differenza dovrebbe avvertirsi già dal primo tempo, basta guardare chi andrà in campo. Gignac vorrebbe ripetersi ma una cosa è essere l'alluce e una il mignolo. Vado decisamente sul parziale/finale 1/1, la quota non sarà di platino ma ci si può stare.



Per il terzo posto c'è Al Ahly-Palmeiras e qui, come in tante finaline, potrebbe uscire l'over. Perchè in fin dei conti il terzo posto vale quello che vale. E le difese potrebbero essere più aperte di quello che ci si aspetti.



Coppa di Spagna con l'Athletic Bilbao che riceve il Levante. E onestamente la quota della vittoria interna mi sembra abbastanza alta. E' chiaro che tutte e due sanno che in finale troverebbero ben altro. Ma non è il caso di vedersela in tv no?



Il quotoncione del giorno potrebbe (condizionale) essere l'under 2.5 di Estoril-Benfica. Gli ospiti potrebbero serenamente accontentarsi di una vittoria (e non di tracimare). Quella quota mi ha abbagliato fin da quando l'ho vista. Chissà se vi ho convinto. Dimenticavo: è l'andata di Coppa del Portogallo. Mi pare un motivo in più per assistere a pochi gol.





Bayern Monaco-Tigres parziale/finale 1/1 (quota 1,67)

Al Ahly-Palmeiras over 2,5 (1,77)

Athletic Bilbao-Levante 1 (1,89)

Estoril-Benfica under 2,5 (2,23)



La quaterna vale 12,4 volte la posta