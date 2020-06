Questa quaterna del mercoledì è variegata al caramello.Tre sono quote favorite cui contro sarebbe difficile andare, una mi sembra una quota altissima visto che le due squadre implicate sono ripartite segnando a più non posso.Ma andiamo con ordineSono 17 i gol segnati dal Bayern (contro 4) nelle 5 vittorie su 5 messe insieme dalla ricomparsa: una trebbiatrice. Non solo: le due si sono già affrontate in Bundesliga qualche giorno fa e il 5-2 per i bavaresi non lasciò interrogativi di sorta. Fu la giornata di Hinteregger (Francoforte), due reti e un'autorete. L'1/1 primo tempo/finale (quel primo tempo finì 2-0) mi sembra pagato il giusto.E sono i numeri che scelgono per me. Una rapida occhiata: i precedenti di Setubal-Santa Clara parlano chiaramente, negli ultimi scontri diretti ci sono stati 8 under 2,5 e 2 over 2,5; i precedenti di Portimonenense-Benfica ci dicono che quando si gioca a Lisbona esce sempre l'over, quando si gioca al Municipal de Portimao (come nell'occasione) 3 volte su 4 esce l'under. E visto che il Benfica ha fatto pena alla ricomparsa interna con il Tondela non mi stupirei che anche in questo caso la partita fosse poco vivace (indietro di preparazione? Mah...).. Essendo un derby ci si potrebbe aspettare squadre chiuse e rischi zero. Ma le due si sono ripresentate a valanga: 8 gol segnati e 5 subiti il Partizan (2 vittorie e una sconfitta, c'era anche la Coppa di mezzo), 11 gol fatti e 2 subiti (tutte vittorie) la Stella Rossa. E visto che la quota dell'over fa svenire...Bayern Monaco-Francoforte primo tempo/finale 1/1 (quota 1,52)Setubal-Santa Clara under 2,5 (1,62)Portimonense-Benfica under 2,5 (1,57)Partizan-Stella Rossa over 2,5 (2,06)