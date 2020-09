E' stata la migliore squadra di Europa e lo abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, mentre alzava il trofeo con le Grandi Orecchie. Addirittura qualche giorno prima con un 8-2 riversato sulle gobbe artritiche di un Barcellona durato una ventina di minuti e poi accasciatosi. Insomma, è stato un gran bel Bayern quello che si è imposto nella Champions League. Ora si riattacca con la Bundesliga, in casa e contro lo Schalke, non proprio l'ultima degli ultimi ma certo almeno due livelli sotto. Bisogna risalire al 2017 per trovare una sfida fruttata un pareggio allo Schalke ma nelle ultime otto (ogni competizione) sono state solo sconfitte, ventidue gol presi e due fatti. Ecco perchè a una quota che arriva a sfiorare la pari, 1/no gol è impossibile da lasciare in un angoletto. Anche se è il debutto e le prime, si sa, sono scivolose per tutte.In Francia dovrebbe essere un appuntamento divertente quello tra Lione e Nimes. Soprattutto perchè gli ospiti sono il classico team che va in rete e ne prende (sette gol fatti e sei subiti nelle tre giocate). Garcia e i suoi invece, reduci dalle final eight di Champions League. sono apparsi ancora molti passi indietro a quello che avevamo potuto vedere persino con il Bayern. Ma i padroni di casa due volte su tre hanno segnato e incassato. Qui potremmo trovarci di fronte a un bell'ambaradan. Un over 3,5 di quelli tosti.Il colpo di quota vero può venire dalla prima giornata in Portogallo dove un Benfica stravolto dall'eliminazione (contro il Paok) dalla nuova Champions League deve andare a fare i conti con quel Famalicao che nell'ultima stagione parti' come e meglio delle grandi. Gli ultimi due confronti diretti sono stati 1-1, in Primeira Liga e in semifinale di Coppa del Portogallo. Vuoi vedere che... ?Bayern-Schalke 1/no gol (quota 1,97)Lione-Nimes over 3,5 (2,69)Famalicao-Benfica X (4,50)