Questo il menu del giorno: ore 14 Svezia-Corea del Sud; ore 17 Belgio-Panama; ore 20 Tunisia-Inghilterra.



Vista la quota. ci si può provare. E' un ambo strano, che prende il via dal Belgio più forte che si sia mai presentato in una competizione internazionale di questo livello. Si fa persino difficoltà a nominarne uno piuttosto che un altro perchè per andarli a comprare sul mercato non basterebbe un aereo pieno di soldi. Affronta il Panama, qualificatosi a 2' dalla fine con uno storico gol per la sua prima partecipazione al Mondiale. Se questa non è una ripetizione di Russia-Arabia Saudita vuol dire che mi sto sbagliando e di grosso, l'handicap di due gol per il Belgio a 2.29 fa svenire.



In Tunisia-Inghilterra gioca l'attaccante più forte di tutti per quanto riguarda il fiuto sotto rete. Harry Kane ricorda il Gerd Muller tedesco che vinse il Mondiale battendo l'Olanda in finale. Ogni palla vagante da quelle parti era sua ed era gol. La difesa tunisina l'ho "ammirata" contro la Turchia, in amichevole. Da qui vedo il sorriso dell'attaccante del Tottenham. Uno che non ha mai fatto sconti.



PS E la Svezia, direte voi? E che c'è la Svezia, a Russia 2018?



GIOCANDO I MONDIALI



Belgio-Panama 1/handicap di due gol (2.29)



Tunisia-Inghilterra marcatore si Kane (1.85)



Il terno vale 4.23 volte la posta



