Questo è un venerdì molto diverso perchè ripartono campionati europei di prima caratura. Parliamo di Inghilterra e Francia in pole, subito dopo Portogallo e infine Olanda. E se vanno subito in pista squadre come United, Marsiglia e Benfica, capirete da soli che non è il caso di fare altra pubblicità.



Bastano Mourinho e Rudi Garcia per dire che in campo ci scendono tecnici da galà. Addirittura in Premier League il vernissage è tra titolate come Manchester United e Leicester. E la seconda è comunque una che un titolo leggendario l'ha vinto, un club su cui prima o poi il film si farà, l'unico dubbio è chi impersonerà Sir Claudio Ranieri da Testaccio, uno vero con i controcosi.



Difficile scovare quotoni per il debutto. Una indicazione ve la posso dare se a voi piacerà costruirci sopra. L'apertura in Portogallo sarà tra Benfica e Guimaraes. Allo Stadio da Luz, megaimpianto da finale di Champions League e Coppa del Mondo messe insieme, la partita è vista come un inciampo in attesa della partita vera, il ritorno di Champions League in casa del Fenerbahce. All'andata si è chiusa 1-0 per i lusitani quindi è ancora tutto in ballissimo. Si pensa a quello, non all'avversario di Primeira Liga. E proprio per questo l'under 2.5 a 2.50 potrebbe essere la ricetta per avviare questo venerdì su buoni riferimenti. Con gli altri decidete voi.



I CONSIGLI DI VENERDI'



Benfica-Guimaraes under 2.5 (quota 2.50)

