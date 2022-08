Champions League e Confetence League senza strapparsi i capelli, ma qualcosa potrebbe anche venir fuori. Per esempio da Dinamo Kiev-Benfica che si giocherà in Polonia, a Lodz e non in Ucraina e il perché è purtroppo chiaro a tutti. Difficile dare anche poche chance di salvezza al Kiev, il Benfica ha totalizzato soltanto successi da quando si è aperta la nuova stagione, tra amichevoli, gare europee e campionato. Il tutto dovrebbe venire facilitato dal campo neutro, la quota è quel che è ma è difficile ritenerla bassa.



Ritroviamo Dejan Stankovic sulla panchina della Stella Rossa in casa del Maccabi Haifa. Ed è lui l'uomo che potrebbe regalarci la quotona della serata. Il 2 a 3/1 non sarà sicuramente cosetta semplice ma potrebbe risultare un gran bel tentativo. Anche la Stella Rossa arriva da una serie di vittorie che mette paura, ci si può provare a fidare.



Terzo piolo del nostro terno nel pomeriggio. E quindi sarebbe il primo perchè in questo caso parliamo di Conference League. Djurgarden-Apoel Nicosia sembra fatta apposta per fermarsi ad un massimo di due gol, gara blindata che si dovrebbe verosimilmente stappare nel ritorno.



Dynamo Kyev-Benfica 2 (quota 1,67)



Maccabi Haifa-Stella Rossa 2 (3,00)



Djurgarden-Apoel Nicosia under (1,64)



Terno da 8,21 volte la posta