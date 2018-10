Copa del Rey in Spagna, andata. Poche parole per dire che potrebbero palesarsi due sorpresone. Nel pomeriggio Almeria-Villarreal e in serata Santander-Betis. Le due quote valgono oro proprio perchè sono altissime. Nessuno dice che usciranno questi 1 ma in una giornata dove si può andare tranquillamente al cinema oppure vedere XFactor si può fare un piccolo tentativo. Anche perchè il Sottomarino giallo del Villa sta andando forte come una triglia e il Betis ha tanto, troppo da fare compreso l'Europa League. Il Milan ne sa bene qualcosa. Cippettini in singola e vai col flamenco. Nessuno si faccia prendere dalla voglia di ambo, sarebbe una follia.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Almeria-Villarreal 1 (quota 5,00)



e sempre in singola



Santander-Betis 1 (quota 7,00)