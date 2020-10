per Verona-Genoa e le inglesi. Sembra perfetto no? Dopo le sorprese piovute in Serie A e un po' dappertutto - Covid, le svariate sfide tra nazionali e il prossimo inizio delle Coppe europee hanno avuto un peso enorme -, soprattutto nell'intuire chi sarà disponibile e chi no.La serata di Premier League è riservata a un bel match tra ottimi allenatori come Marcelo Bielsa e Nuno Espirito Santo. Due che hanno lasciato l'impronta di chi sa far giocare a calcio, nel caso il neo-promossoe il terremoto, eccellente la scorsa stagione. Questa invece non è cominciata all'altezza perchè nelle due partite perse, contro Manchester City e West Ham, sono grandinati sette gol (a uno).Le due vittorie, quella di apertura a Sheffield e quella interna piccola piccola con il Fulham, hanno comunque fruttato sei punti, non pochi.. E sette puntaccioni. Se poi si guarda la quota la si prende al volo. Nonostante si sappia dall'inizio che non sarà compito facile.Due ora prima scenderanno in campo, al The Hawthorns,. Penultima e ultima, anche se gli ospiti hanno giocato una partita in meno. Un punto distanzia le due, un soffio che dice pochissimo. I padroni di casa hanno pareggiato una gara pazzesca (3-3) con il Chelsea partito con l'handicap ma prima e dopo non sono piaciuti, sbattuti fuori ai rigori dalla Coppa di Lega per mano del valoroso Brentford che però è squadra di Championship.Lo stesso Burnley è stato eliminato dalla Coppa ma dal City di Guardiola e Sterling. Leicester, Southampton (in casa) e Newcastle non hanno lasciato che briciole in Premier a Sean Dyche.. Del quale, a conti fatti, è decisamente migliore.Leeds-Wolverhampton 1 (2,60)West Bromwich-Burnley 2 (2,90)