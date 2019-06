Europei Under 21, eccoci a Francia-Romania. "Si sta come sugli alberi le foglie". Nel senso che un punto per uno tra di loro ci porterebbe via la semifinale e le Olimpiadi. Un pareggio in Francia-Romania è la cosa più semplice al mondo. E clamorosamente verremmo spazzati via da un "biscotto" in casa nostra. La quota è alta, vediamo se è il caso di esorcizzarla in qualche modo. Dall'altra parte c'è Croazia-Inghilterra, con gli inglesi che si sono sparati da soli in due partite consecutive. Qui non riesco proprio a capire come facciano a buttare via la terza, visto che i croati sono apparsi di burro e che gli inglesi hanno dominato letteralmente almeno un'ora contro i romeni prima di perdere 2-4. Nel Mondiale femminile Svezia-Canada è sulla carta quanto di più in bilico ci possa essere negli ottavi di finale. Sono due nazionali che si equivalgono, potrebbe finire in pareggio per poi prolungarsi nella coda.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Europei under 21 Francia-Romania X (quota 1.91)

Europei under 21 Croazia-Inghilterra 2 (1,77)

Mondiali femminili Svezia-Canada X (3,10)



Il terno vale 10,4 volte la posta