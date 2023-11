Bologna-Lazio lascia ventiquattro ore di vantaggio ai biancocelesti che hanno giocato con la Fiorentina, battendola lunedì sera e su calcio di rigore mentre gli uomini di Thiago Motta sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia martedì sera contro il Verona. Nessun problema è previsto con il meteo che ha flagellato la Toscana.. Possono andare a rete entrambe, la X2/gol è pagata più che signorilmente.Esattamente come nella Liga, nello scontro tra Las Palmas e Atletico Madrid, a Gran Canaria.. E i padroni di casa non si faranno attendere a suonare al campanello del portierone Oblak.Ben diverso il disegno che dovrebbe apparire in Ligue 1 tra PSG e Montpellier.Gli ospiti che vinsero il titolo sono soltanto un pallido ricordo.Bologna-Lazio X2/gol (2,40)Las Palmas-Atletico Madrid X2/gol (2,10)PSG-Montpellier 1/over (1,50)Terno da 7,56 volte