In questi giorni la prima cosa da fare per chi fosse interessato alle partite di calcio che si giocano è andare prima a vedere se realmente si giocheranno. Chi resiste ancora resiste. Ma chi ci dice per quanto? Io comunque vado su ciò che mi piace nella giornata. Ed è un terno strano, con campionati quasi mai toccati.Parto però dalla nostra amata, da. E' uno spareggio assoluto per evitare la discesa all'inferno. Si giocherà (ammesso che... ) a porte chiuse ma comunque lo stadio è quello dei padroni di casa del Fortuna. Che è reduce da tre pareggi (ogni competizione) è un successo fuori casa, nientemeno. Il Paderborn invece arriva da quattro sconfitte quattro. Anche se all'andata la sfida la vinse per ben 2-0. Un altro motivo per cui il Dusseldorf deve rifarsi, vincere questa significherebbe frullare nella palude gli avversari e provare a riprendere chi sta davanti, ovvero il Mainz.Spostiamoci fino indove si è appena ripreso. Se togliamo un'amichevole, le ultime otto volte chesi sono affrontate! Massimo quindi due gol... Sperando che il coronavirus non cambi le carte in tavola e non vedendo il perché dovrebbe farlo, la quota di 1,63 è pure grassa.Si chiude con un match importante in, tra(terzo) e(quarto). Certo, le prime due che sono come sempre Celtic (che è già inavvicinabile primo) e Rangers (inavvicinabile secondo) albergano lassù... Ma la partita sarà bella e combattuta perché ci si gioca il terzo posto (un punto di vantaggio per i padroni di casa). Il pareggio non sembra folle, la quota nemmeno.Dusseldorf-Paderborn 1 (quota 2,03)Akhmat Grozny-Dinamo Mosca under 2,5 (1,63)Motherwell-Aberdeen X (3,25)