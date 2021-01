C'è la Bundesliga sul piatto. "Ma sei serio?". "Molto serio".Con Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco c'è poco, pochissimo da scherzare. C'è solo da accendere la tv e guardare. Ovviamente chi può farlo. Ci sono dodici punti di mezzo tra il settimo posto e il primo ma c'è la storia in mezzo. E i nomi delle due pesano, lo sapete. In più, quando i bavaresi scendono in campo è sinonimo di gol. E a tutti fa piacere vedere Lewa e i suoi amici mettersi al lavoro, sotto porta. Se poi i rivali sono bravi è un plus. Io parto con l'over 3,5 a una quota che rasenta la pari. Nelle ultime dieci (ogni competizione) il Bayern ha fatto registrare sei overoni. Il Gladbach invece quattro. Scendiamo ancora - a due - se guardiamo gli scontri diretti. Vado in controtendenza ma questi "quattro o più gol" mi piacciono.Il Porto ha cominciato stentando, non al suo livello, nel campionato portoghese. Poi nelle ultime quattordici (ogni competizione) ha urlato una parola sola: "Spostatevi!". Tredici successi su quattordici mettono paura anche a scriverli. Vogliamo dare uno sguardo ai gol messi a segno? Trentuno! Soltanto sette quelli entrati nella propria porta... Il Famalicao non è più nemmeno in minima parte quella squadra-novità che era apparsa lo scorso torneo. Ora veleggia stancamente due punti sopra l'ultima, raccattando quando può, qua e là, dove gli è permesso. Qui di certo sentirà vecchi brividi contro una grande ma non si può neanche pensare di lasciare una quota "parziale-finale" sopra la pari!Mi piace anche un 2 in Bundesliga. 2, quello tra Karlsruher e Furth. Me lo sarei aspettato decisamente più basso. I padroni di casa, nel loro stadio, hanno totalizzato solo vittorie (due) o sconfitte (quattro). Sei punti in sei match, una tristezza. Il Furth invece è al comando della classifica esterna con diciassette punti in sette gare: cinque vittorie due pareggi e nessuna sconfitta. Sono numeri che parlano a voce alta.Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco over 3,5 (quota 1,90)Famalicao-Porto parziale/finale 2/2 (2,03)Karlsruher-Furth 2 (2,48)