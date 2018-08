Milan-Roma? Bisogna partire in chiave-scommesse da un dettaglio non da poco. L'anno scorso con i giallorossi grandinavano i clean sheet perché in porta c'era Alisson. Quest'anno, anche per la differenza con il nuovo arrivato Olsen - ma non solo - credo che i gol e gli over saranno di gran lunga le scelte migliori per la squadra di EDF. Qui poi, con Higuain e tutta la batteria della Roma, il gol/over mi piace un sacco.



In Serie B andiamo con Palermo-Cremonese. Devo dire che la quota dei rosanero mi sembra più che praticabile. In più si è rotto Montalto e i grigi avranno le loro beghe da risolvere per andare a segnare.



Liga. L'Eibar ha cominciato che peggio non si potrebbe: due sconfitte con Getafe e Huesca non sono il miglior passaporto per ripetere le cose migliori fatte in passato soprattutto in casa. Arriva la Real Sociedad che finora ha pareggiato (Leganes) e prima ancora vinto (a Vila-Real). Sempre segnando due gol. E sempre in trasferta! Per me si può ripetere almeno a quel livello. Prima di aprire la serie casalinga nientepopodimenoche con il Barcellona di Leo Messi.





I CONSIGLI PER VENERDI':



Milan-Roma gol/over 2.5 (quota 2.10)



Palermo-Cremonese 1 (1.77)



Eibar-Real Sociedad over 1.5 squadra ospite (2.40)



Il terno vale 8.92 volte la posta.





@calcioepepe