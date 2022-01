Questa è davvero una giornata strana per il massimo campionato italiano. Si è arrivati a toccare il tetto dei gol segnati in trasferta. Di tutta la nostra storia. Basti pensare che soltanto tra Atalanta, Sassuolo e Juventus sono grandinate quindici reti quindici. Dato che andrebbe strillato col megafono. Erano rimasti due match per battere il record, Torino-Fiorentina e Cagliari-Bologna. Quello di ieri non ha regalato un pallino che fosse un pallino alla squadra fuori casa, quello di oggi? Alle volte i numeri, gli algoritmi sono strani da capire. Bah.Comunque la cosa certa è che se il Cagliari si convince che questa partita vale mezzo campionato, scenderà in campo con le narici dilatate e fumanti. Problemi di Covid e di scarso allenamento? Sembra e ripeto sembra che ne abbiano sofferto più gli emiliani di Sinisa e quindi... Comunque anche la quota della doppia interna non è bassissima e in una multipla ci potrebbe stare serenamente.La quota pacciarotta di oggi potrebbe essere quella del pareggio tra Southampton e Brentford, in Premier League. Le due sono molto simili tra di loro e molto vicine in classifica. Non dovranno temere di sprofondare nella lotta sui bassifondi nè potranno sognare un inserimento nella lotta per l'Europa. In più oggi dovranno fare a meno di almeno sei giocatori l'una e almeno sette giocatori l'altra... Tra titolari regalati al Covid e/o alla Coppa d'Africa. Mi sembrano un numero infinito. E cosi' si può davvero pensare che vadano in campo per scrivere il loro compitino e tornarsene con un punto in scarsella.In Championship potrebbe essere tutto il contrario. E' il Reading a dover regalare vantaggi di assenze un po' ovunque. Il Fulham ringrazia fin da subito, è decisamente più forte e vede davanti a sè il possibile/probabile ritorno in Premier League. Quota bassa ma come potrebbe essercene di più?