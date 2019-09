A chi mi segue e sa cosa penso della Roma dico che il Genoa me la ricorda molto. In un senso: rossoblù sempre votati all'allungo, non li vedo chiudersi mai, Andreazzoli faceva giocare benissimo l'Empoli che retrocesse immeritatamente e più. La coppia d'attacco sa sempre come fare male, Schone è un bell'ago della bilancia. Insomma, il Genoa è un'altra delle squadre prettamente over della Serie A. Date un'occhiata e vedrete che finora sono tre su tre, uno over 3,5 (con la Roma...) e due overoni normali.



Di là ci sarà il Cagliari di Maran: a Parma ha dimostrato di saper fare male anche senza i titolarissimi Cragno-Pavoletti-Nainggolan. E se Olsen si mette a parare come ha fatto sulla girata di Gervinho e Simeone a fare i coast to coast vincenti... Comunque, mi aspetto una gran bella partita dove tutti cercheranno il gol. L'over 3,5 potrebbe risultare ben remunerativo.



Ho visto il Frosinone dominare a lungo l'Entella (che è al comando) e perdere dopo aver sprecato anche un rigore (bella parata). Dopo una sconfitta simile e con il fumo che esce dal naso, il Venezia potrebbe sgranocchiarlo.



Chiudo con la Premier. Southampton-Bournemouth (pari punti in classifica) è un match tra un borsino in su e un borsino in giù, nonostante la vittoria contro l'Everton. I primi vengono da tre bei colpi e un pareggio (compresa la Coppa), i secondi da un inizio meno frizzante degli anni scorsi. E stanno scontando guai fisici in quantità.



Quando questa sfida si gioca al St.Mary's Stadium, sono sempre punti per i padroni di casa, cinque successi e due pareggi nelle ultime sette.





I CONSIGLI DEL VENERDI'





Cagliari-Genoa over 3,5 (quota 3,00)



Frosinone-Venezia 1 (1,65)



Southampton-Bournemouth 1 (2,08)





Il terno vale 10,2 volte la posta