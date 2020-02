A occhio e croce mi sembra una quota stratosferica. Questo non significa che uscirà di sicuro la quaterna da me proposta. Però sta a significare che le quattro scelte abbinate alle quattro quote ci stanno alla grande. Se anche voi siete dell'idea... Se no avete la via d'uscita più facile, prendete il vostro consiglio e lo postate in questa rubrica - nata per voi - per finire sul pezzo dei vincitori del lunedì. Vi chiedo di lasciare fuori il Milan che non giocherà la domenica e di inserire la quota totale. Ma di sicuro sapete tutto!



Lazio-Inter è il primo degli spareggi scudetto da qui alla fine. Ormai, con tre squadre in un punto sarà lotta tra di loro. In più sta per ripartire l'Europa e questo potrebbe mettere dei pesi via via sempre più grossi sulle spalle di Juve e Inter. Anche per questo, per il gemellaggio vero che esiste tra biancocelesti e nerazzurri, per il 3,56 della X, per il fatto che l'Inter arriva direttamente dalla sconfitta interna con il Napoli in Coppa Italia, io vedo il "punto per uno". Che potrebbe dilatare il gap da una Juve che battesse il Brescia ma che certamente non farebbe troppo male, in questo momento.



Sampdoria-Fiorentina la risolvo con una doppia interna e il perché è presto detto. I doriani si stanno riprendendo, soprattutto Quagliarella si sta riprendendo, vedo una verve completamente diversa. Come se la voce di Ranieri avesse trovato il modo di arrivare ai giocatori. La Fiorentina di Iachini non è affatto male ma vincere adesso nel Marassi doriano non è come averlo fatto tre mesi fa.



Un Sassuolo a tutto gas ha la fortuna di trovare i ruderi del Parma che nell'occasione deve lasciare a casa troppi elementi di spicco. D'Aversa inventerà tutto quello che può e sa inventare un bravo tecnico ma gli uomini di De Zerbi sembrano baciati in fronte dalla forma e dalle stelle.



Chiudo con Cagliari-Napoli, altra bella sfida. Gli ospiti viaggiano a mezzo metro d'altezza perchè vedono la finale di Coppa Italia molto più vicina; i padroni di casa debbono scacciare i fantasmi del periodo-no che il nuovo grave infortunio di Pavoletti conferma. Il gol sembra la migliore delle intuizioni pur non avendo il tocco della genialità.





I CONSIGLI PER DOMENICA:



Lazio-Inter X (quota 3,56)

Sampdoria-Fiorentina 1X (1,48)

Sassuolo-Parma 1 (2,00)

Cagliari-Napoli gol (1,57)



La quaterna vale 16,5 volte la posta.