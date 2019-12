Il Monday Night del campionato italiano? Cagliari-Sampdoria. Ora, è vero che saranno assenti i lungodegenti Cragno e Pavoletti, è vero che saranno assenti gli squalificati Olsen e Cacciatore ma... Ho visto Lecce-Cagliari e ho visto ribaltarsi una partita senza che ce ne fosse un motivo valido; i sardi erano comodi sul 2-0, i salentini attaccavano come è giusto che fosse ma... Se Cacciatore non si fosse difeso con la mano sulla linea, in undici contro undici non si sarebbe scatenata l'iradiddio avvenuta dopo il calcio di rigore segnato, con le espulsioni di Lapadula e Olsen.



Insomma, due punti buttati come la pastura agli squali (e nel finale ci poteva stare di tutto). Ma... In Sardegna scende la Sampdoria che, minestrina dopo minestrina, si sta tirando su con Claudio Ranieri. Se il Cagliari farà tesoro di tutto ciò che è avvenuto nel Salento, il 2,20 della quota sarà oro colato. Una gioca a 200 all'ora, l'altra no. Posso sbagliare ma...



Andiamo in Bundesliga dove arriva una partita che è sempre fatta di reti, overoni, una botta di qua e un colpo di là. I numeri sono chiarissimi e impietosi con chi volesse farsi un'idea contraria: prendendo in considerazione le ultime cinque una contro l'altra giocate a Magonza, ecco materializzarsi cinque gol (e quattro overoni caldi caldi). I padroni di casa poi arrivano da un 5-1 inferto all'Hoffenheim: in trasferta e in dieci. Combo piena di reti!



La quota alta potrebbe (condizionale) rivelarsi quella dell'overone di Rimini-Ravenna. Il meteo dice che la pioggia dovrebbe farsi sentire. Ma la classifica dice anche che il Ravenna subisce quasi due gol a partita. Undici anni fa arrivarono addirittura un 3-3 in Coppa e un 3-4 in campionato. Poi altri due overoni sono piovuti. Mi sembra il classico match che se vede un gol arrivare presto...



Ma questo resta un tentativo, i meno coraggiosi potrebbero decidere di fermarsi all'ambo. Che a un soffio dal 4 contro 1 è un bel prendere.







I CONSIGLI DEL LUNEDI'





Cagliari-Sampdoria 1 (quota 2,20)



Magonza-Francoforte gol/over 2,5 (1,78)



Rimini-Ravenna 1 (2,28)







Il terno vale 8,92 volte la posta