Amichevoli per le nazionali. In attesa delle due gare di Nations League. Italia-Estonia non offre alcun riscontro utile per questa rubrica, andiamo su altro. Anche se le difficoltà sono enormi su tutto il fronte perchè è quasi impossibile capire chi andrà in campo, ovunque e dovunque. Se non altro però le quote sono interessanti, per esempio il terno in questione ne offre una molto cospicua.



Germania-Repubblica Ceca può partire dal gol, il mercato - capirete che i movimenti non sono enormi - vede salire i tedeschi e scendere leggermente la X e il 2. Io credo che entrambe possano segnare quindi l'1,75 può fare al caso mio.



Un'altra scelta molto alta potrebbe essere quella della vittoria casalinga per la Turchia contro la Croazia. Questi ultimi sono assai alterni e i padroni di casa, quando decidono di giocarsela, non sono per niente male.



Ultimo piolo? In Lussemburgo-Austria. Visto che i primi hanno fatto decisi passi in avanti negli ultimi tempi li vedo segnare contro gli austriaci. A 2,65 il gol/over di questa partita lo accendo volentieri. Tenendo conto che se esiste una bolla da mezzo cippino è quella di oggi, sono troppe le criticità di una giornata così.



Germania-Repubblica Ceca gol (1,75)



Turchia-Croazia 1 (3,20)



Lussemburgo-Austria gol/over 2,5 (2,65)



Il terno vale 14,8 volte la posta