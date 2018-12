Il Capodanno è tutto Premier League. E non è male per niente visto che scendono in campo pezzi forti come Arsenal e Tottenham. Pezzi forti che però arrivano da due manrovesci a tutta faccia: Gunners schiacciati 5-1 dal Liverpool, i bianchi di Pochettino distrutti in casa addirittura dai Wolves 3-1. Ecco quindi partite che sembrano fatte apposta per cancellare quell'obbrobrio.



In casa Arsenal arriva il Fulham di Ranieri, reduce da una vittoria "gialla" contro l'Huddersfield. Con il sir Ranieri che avrebbe voluto uccidere Kamara, dopo il rigore rubato a Mitrovic (e sbagliato). Sembra sulla carta una partita facile, anche se l'avversario schiererà i pullman davanti alla porta. Bisogna vedere quando la gara si sbloccherà, se sarà presto allora i gol pioveranno.



Il Tottenham va in Galles, a Cardiff. E anche qui si carica a testa bassa. In casa il Cardiff ha sempre preso un sacco di gol dalle big, non vedo come possa cambiare in questo caso. Anzi, vado direttamente sul 2/over 3,5.



La sfida che apre l'anno non è brutta per niente. A Liverpool, sponda Everton, cala il Leicester. un punto avanti in classifica. Squadre che sanno stupire e deludere Sono nove gli scontri diretti finiti senza pareggio, dal 2014. E se fosse Capodanno anche in questo?



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Everton-Leicester X (quota 3,50)

Arsenal-Fulham 1/over 2,5 (1,68)

Cardiff-Tottenham 2/over 3,5 (3,45)



Il terno vale 20,2 volte la posta