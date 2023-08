La Sampdoria di Andrea Pirlo contro il Venezia sorprendente di questo inizio di stagione. Targato Paolo Vanoli e già issatosi a quattro punti, per niente pochi. I doriani arrivano da una brutta sconfitta interna con il Pisa e vogliono/debbono chiamarsi fuori da altri stop (aprirebbero delle parentesi che vanno subito richiuse). Contro i lagunari però ci sarà da scherzare poco, hanno segnato contro Como (dominando) e Cosenza e possono ripetersi anche a Marassi. Il gol non è pagato male.



Un'occhiata (e come no) la merita la serata di Champions League. Che ha certamente in PSV-Rangers il meglio del meglio. Il due a due dell'andata ha lasciato tutto aperto e, nonostante i favori del pronostico per gli olandesi, anche qui sul gol è da farci un pensierino. Nonostante il pareggio porterebbe le contendenti a proseguire la sfida.



Anche se la vittoria in trasferta basterebbe da sola, i danesi del Copenaghen sono migliori dei polacchi del Rakow. Questi ultimi le proveranno tutte per ribaltare il risultato ma è il segno uno che domina la scena. Decisamente.



Sampdoria-Venezia gol (1,75)

PSV-Rangers gol (1,65)

Copenaghen-Rakow 1 (1,65)



Terno da 4,76 volte la posta