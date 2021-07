Procede il tabellone delle qualificazioni di Champions League. E qualche partita che si fa guardare c'è. Per esempio Celtic-Midtjylland ovvero scozzesi contro danesi. Le loro nazionali arrivano da una buona - o buonissima - figura all'Europeo, quindi c'è margine per ripetere il meglio e tralasciare gli errori.



Al Celtik Park di Glasgow ci si aspetta un po' di tutto. Ma la quota dell1/gol che sfonda il tetto del 4 contro 1 può fare impazzire. Sarà il match conclusivo della serata, chissà che non sia quello che rovescia la cornucopia piena d'oro.



In precedenza toccherà a Rapid Vienna-Sparta Praga, squadre che da sempre sanno segnare. Nonostante si sia al primo turno tra le due, l'over 2,5 non è mal pagato e potrebbe fare al caso nostro.



Il terzo gradino spunta da Dinamo Zagabria-Omonia Nicosia e tutto ciò che spunta è assolutamente il contrario del match precedente; i ciprioti andranno per limitare i danni e hanno l'esperienza per poterlo fare. Quindi si fluttua con l'under 2,5.



Terno duro ma remunerativo come pochi altri.





Celtic-Midtjylland 1/gol (quota 4,15)



Rapid Vienna-Sparta Praga over 2,5 (1,82)



Dinamo Zagabria-Omonia Nicosia under 2,5 (1,93)





Il terno vale 14,5 volte la posta