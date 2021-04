Sta per uscire un grande grande grande nome dal percorso della Champions League 2021. E non fosse altro per questo, tutti in piedi. Anche se non può essere del Liverpool di questa stagione che parlo, ha avuto tanti incidenti di percorso che sembra pazzesco sia ancora in corsa per quel che è. Lo stesso Real Madrid che aveva perso in casa e fuori contro gli ucraini dello Shakhtar non era certo quello di adesso, tornato sotto in Liga e esploso nel ritorno europeo contro l'Atalanta: una squadra che potrebbe addirittura rivincere tutto. Sarebbe una vera sorpresa ma può accadere.E così Liverpool-Real Madrid. Si riparte dall'1-3 del Di Stefano, indefinitiva quel golletto di Salah tiene tutto in ballo sul tavolo. Ma Benzema, che è in condizione di forma al massimo dei massimi, segna gol bellissimi e ancora più pesanti, può rimetterci del suo. Così come Salah. Vedo due squadre che andranno a segnare, potrebbe anche vincerla Klopp. Ma per la qualificazione il piatto pende per i Blancos.Il City è una finalista in pectore, il Borussia di Haaland non è a quelle altezze. Nonostante all'andata si sia dovuto inchinare solo all'ultimo soffio grazie a quel bambino d'oro che è Foden. Il disegno di questa rivincita è: i gialloneri attaccano, il Pep la vince di rimessa. Sembra uno di quei libri di calcio che ti sei divorato e ne hanno fatto la storia. L'eliminazione di Guardiola e del suo guardiolismo contro un rivale decisamente inferiore - che però ha trovato un diavolo che sa come segnare con la pompa da giardino - sarebbe una inattesa sorpresona.Un salto da noi, addirittura in Serie C. Dove riparlo del mio adorato Palermo e della mia Foggia, due città (prima che squadre) che fanno parte del mio cuore e della mia vita. E lo faranno sempre. I satanelli (non lo scrivevo da un bel pezzo) hanno trovato il passo proprio ora, con tre successi (di cui due esterni) e due pareggi. I rosa (che sono ancora quattro punti dietro con una partita in più) le proveranno tutte ma non sarà una cosetta facile. Perchè il Foggia ne ha già vinte otto in trasferta, mica cavoli di Bruxelles.Parla tedesco la quarta della quaterna, ovvero Kiel-Hannover. Ed è anche la quota più succulenta del ventaglio. I padroni di casa non sono sembrati in grande spolvero ma stanno lottando a tutto andare per riprendere Furth e Amburgo. C'è un posto di promozione diretta in ballo e si faranno anche le piroette per aggiudicarselo. L'Hannover invece ha finito il suo campionato, non ha traguardi immediati da conquistarsi. E questo può fare una differenzona ona ona.Liverpool-Real Madrid gol (quota 1,54)Borussia Dortmund-Manchester City 2 (1,67)Palermo-Foggia X2 (1,55)Kiel-Hannover 1 (2,20)