Tornano le partite di Coppa europea, qui siamo in semifinale di Champions League per fare capolino nei gironi. Francamente la quota non la capisco da dove arrivi e va meglio cosi'. Il Gent (che giocherà questo turno secco, in casa) sta facendo pena, in un mese ne ha perse quattro su cinque di Jupiter League, forse sarà la preoccupazione di giocarsi tutto con gli austriaci. Che da parte loro vanno come un aliscafo. Una di campionato una di coppa e cinque amichevoli più il turno precedente con il Lokomotiv, a Zagabria. Vincere aiuta a vincere e il Rapid Vienna sta vincendo e convincendo. A oltre 4/1?Montpellier-Lione di Ligue 1 me l'aspetto tutto il contrario di Bordeaux-Lione. Garcia si è molto lamentato di quello 0-0, il suo attacco è nato per fare male e non per i clean sheet. Qui si rimboccheranno le maniche della maglietta e un gol o i gol arriveranno. Il Montpellier sa che per tirare fuori punti da questo match dovrà farne almeno uno, se no non ci sarà via di fuga. E finora quattro ne ha già messi al pizzo.Eerste Liga in Olanda per un solo motivo. Quando ho fatto i conti che negli ultimi sei scontri diretti tra Volendam e Nijmegen sono arrivate ventisette reti un po' di qua e un po' di là ho capito che non bisognava chiamare Archimede Pitagorico per elaborare un pronostico. Queste due quando si vedono si lanciano col pugnale in mano. Gol/over 2,5 per un terno da cippino sorridente.