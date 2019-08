Con una settimana di vantaggio rispetto al nostro, tagliano il nastro due magnifici tornei come la Bundesliga tedesca e la Liga spagnola. E non con due partitucole qualsiasi ma con Bayern-Hertha e Athletic Bilbao-Barcellona. Specials tutti accesi tranne che... Nella prima non ci sarà Perisic che deve scontare una giornata di squalifica. Nella seconda non ci sarà Sua Maestà Leo Messi, che si sta allenando furiosamente per rimettersi da un infortunio ma che ancora non ce la fa.



Partiamo dalla Germania che scenderà in campo alle 20,30. Una superstranezza mi ha subito catturato l'occhio. Parliamo di rigori. I berlinesi hanno concesso ai bavaresi più rigori che non a qualsiasi avversario germanico. Ben quattordici. La stessa cosa per il Bayern, cbe ne ha concessi tredici all'Hertha. Vuol dire che quando si incontrano succede spesso di andare sul dischetto. Vista la quota, non me lo faccio dire due volte.



Andiamo nei Paesi Baschi, a Bilbao. Dove catturiamo un'altra spezia interessante. Negli ultimi quattro scontri diretti - e di due parliamo addirittura in casa blaugrana - ci sono stati quattro under 2,5!!!. Se consideriamo che qui mancherà Messi... Una bella combo X2/under 3,5 (per prenderla addirittura più larga) ci porterebbe a un ambo che sfiora il 5 contro 1. Prosit.





I CONSIGLI DI VENERDI'



Bayern-Hertha rigore si (quota 2,90)



Athletic Bilbao-Barcellona X2/under 3,5 (1,68)





L'ambo vale 4,87 volte la posta