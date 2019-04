Che gran colpo del VILLANO TIMIDO nella SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato. Guardate qua.



SPAL



TOTTENHAM 1/OVER 2,5



WEST BROMWICH



MARSIGLIA



BORUSSIA D.



A una quota spaventosa di circa 21 a 1 più bonus. Strepitosa no?



Dietro di lui Gianluca Magnanti a quota 9 con una bella ciinquina è andato a dama. Assopazzo ha sfiorato la quota di Gianluca arrivando con il suo terno a un ottimo 8,95/1. Anti1994 con una quaterna è arrivato a 4,25. Incompetente, che qualche volta morde a belle quote, non si è fatto sfuggire il 4,25 della Spal. E' tornato a farsi valere Kyappy80, un ambo a 3,6.







La SFIDA a MISTERPALMIERI della domenica ha portato EDO77 sul tetto con una cinquina tutta straniera a 12/1. Sentitela.



BILBAO



VALENCIA



HOFFENHEIM



MONTPELLIER



ST.ETIENNE



Una quota addirittura superiore (ma ottenuta con doppia colonna minima/massima) quella di Emacame a 15/1, che ha azzeccato la colonna minima. Ma ci sono anche il terno di Angelo 2901 a 6 e il gol di Zaza di Anti1994 a 4.



Quindi un weekend a eccellenti livelli, con il TIMIDO a fare boom. E in tanti a seguirlo!