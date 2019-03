Un gioco diverso, in questo caso. Partendo da una fissa che lego con due pareggi, in due ambi isolati. Vediamo.

La fissa è la vittoria interna dell'Amburgo contro il Greuther Furth. La Bundesliga 2 tedesca si sta infiammando nella volata tra Colonia, Union Berlino e Amburgo che fanno a spinte per guadagnarsi la promozione, a un punto di distanza. Il Greuther Furth naviga a vista, non rischia patemi di retrocessione ma non è carne nè pesce e quindi al Volsparkstadion vedrà vincere.



Nella Liga spagnola è in programma Leganes-Levante. Sinceramente non c'è molto in ballo in questo scontro, vista la posizione in classifica. Entrambe a sette punti dalla zona retrocessione, potrebbero anche decidere di farsela a carte per uscirne con il classico puntaccione.

L'altro pareggio scelto è nel match tra Le Havre e Mets, nella Ligue 2 francese. Gli ospiti viaggiano in testa alla classifica, due punti sul Brest e sette sul Lorient. Il Le Havre è al momento fuori dai giochi ed è una delle squadre che pareggiano di più, dieci.

Ecco i due ambi fatti, già con uno si vincrebbe benino.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Amburgo-Greuther Furth 1 (quota 1,48)



Leganes-Levante X (3,50)



e poi



Amburgo-Greuther Furth 1 (quota 1,48)



Le Havre-Metz X (2,80)



Il primo ambo vale 5,18 vole la posta, il secondo 4,14 volte la posta.