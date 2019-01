La partita di FA Cup, Tranmere-Tottenham, la riservio a quelli fantasiosi. Ma fantasiosi fantasiosi. Mentre le due sfide della Liga del venerdì non sono facili ma ci si prova lo stesso. Si parte con Levante-Girona che ci dà una traccia impossibile da non ascoltare. Ovvero che le ulrime otto in casa del Levante, tranne una, sono terminate almeno over 2,5. Difficile non farci caso solo perchè è cambiato l'anno.



Due ore dopo vanno in campo Espanyol e Leganes. E' vero che i catalani sono in un orribile momento di forma, sei sconfitte consecutive, due gol fatti e quattordici subiti, ma è anche vero che cinque trasferte del Leganes erano ancora sullo 0-0 a fine primo tempo. Quindi il tentativo è: over 2,5 la prima, X primo tempo la seconda.



Un salto nella Liga2 dove è di scena prima contro seconda, bellissimo scontro tra Granada e Albacete. I primi (venti punti in casa) e i secondi (diciassette in trasferta) sono rulli compressori. Il Granada ne ha persa una su nove all'Estadio Nuevo Los Carmenes, l'Albacete due su nove in trasferta (otto gol subiti). Non mi stupirei se non si facessero troppo male.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Levante-Girona over 2,5 (quota 1,80)



Espanyol-Leganes X primo tempo (2,05)



Granada-Albacete X (3,30)



Il terno vale 12,1 volte la posta.