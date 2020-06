. Che per una volta non avrà riflessi di alcun tipo sulla lotta per il titolo della Premier League. Che appartiene, ormai dall'inizio o quasi di questo torneo, a un Liverpool che ha fatto i bozzi a chiunque capitasse dalle sue parti.Manon può non essere da alti livelli. Gli uomini di Guardiola sono secondi e lo resteranno, quelli di Lampard sono quarti, da zona Champions League, e potrebbero avvicinare il Leicester che ha già giocato il suo turno (e deluso).Aguero si deve operare al ginocchio ed è certamente una brutta notizia per il City ma l'organico ha le forze per rimpiazzarlo, soprattutto sotto porta. Andiamo a bomba: 4 delle ultime 5 interne (di Premier) del Chelsea sono terminate over. L'80 per 100 non mi pare cosa da poco. In più, il City è ripartito alla grandissima con 8 gol (a 0) tra Arsenal e Burnley! L'over 2,5 mi sembra pagato il giusto.ci dà invece una indicazione fuori dalla norma: il tempo in cui si segnerà di più. A una quota oltre la pari. Nelle ultime 4 interne del Burnley il 75 per 100 delle 8 reti segnate si è registrato nella ripresa: altra media da considerare. E solo in uno dei 7 precedenti di Premier la squadra che giocava in trasferta ha segnato nel primo tempo. Se 1+1 fa ancora 2, la nostra scelta è ben fatta.invece mi spinge verso il gol. Visto che al St.Mary la media dei gol arrivati dall'una o dall'altra squadra è di 3,13 a partita (!) e nel 66,67 per 100 hanno segnato entrambe. Dire altro sarebbe troppo no?. I padroni di casa hanno segnato in ciascuna delle ultime 7 all'Ipurua. E sono 11 le trasferte consecutive in cui il Valencia non riesce a tenere la porta "bianca". Ma Rodrigo si è già messo in mostra da quando si è ripartiti, segnando due gol...Chelsea-Manchester City over 2,5 (quota 1,62)Burnley-Watford tempo con maggior numero di reti secondo (2,03)Southampton-Arsenal gol (1,64)Eibar-Valencia gol (1,70)