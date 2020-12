Si continua. E al galoppo. Perchè tutti lo sanno che dopo il Boxing Day non ci si ferma come se la Premier League dovesse chiudersi in questa incredibile volata.Ma arriva il Pep Guardiola con il Manchester City, soltanto tre punti (e una giornata di meno) indietro. E' chiaro che Sterling, De Bruyne e soci debbano essere accreditati di essere gli antagonisti veri del Liverpool. Ma con l'Everton in questa condizione sarà difficilino passare al Goodison Park. Negli ultimi scontri diretti siamo a otto segni gol contro tre no-gol. Chiarissimo, improbabile che si giochi al risparmio. E la quota di strafavoriti dei Citizens dice che i gol ci saranno, forse anche prestino.Il Chelsea tirato per il bavero dall'Arsenal e ancora amareggiato per quello che poteva essere (il rigore di Jorginho poteva riaprire una partita strapersa) deve rifarsi contro l'Aston Villa. Che a sua volta è riuscito a mettere insieme un 3-0 nonostante fosse rimasto in dieci addirittura nel primo tempo contro il Crystal Palace. Le due contendenti sono a pari punti, nonostante gli ospiti abbiano giocato due gare in meno. Ma se il Chelsea non è esploso definitivamente (tre sconfitte nelle ultime quattro) deve essere questa la tappa della svolta. E inferociti come saranno, mi dà l'idea che un parziale/finale tutto londinese...Viste nell'ultima, sembrerebbero non poter giocare nello stesso campionato. Perchè Rodgers ha una squadra da primi posti, almeno finora, e ne ha vinte quante Klopp ed Ancelotti. Lo 0-3 in vantaggio di un uomo dice testualmente che il Palace non vive un momento magico. Il 2 è di prammatica, gli avversari sono quelli del 2-2 con lo United. Belli forti.. Si affrontano nel pomeriggio due squadre in eccellente condizione, che hanno saputo vincere le ultime tre, due in Super Lig e una in Coppa. Con otto reti per i padroni di casa e cinque per gli ospiti. Si riparte proprio dai gol.