Un altro passo per l'Europa League. Alcune sfide interessanti, quelle delle italiane dovrebbero essere allenamenti senza grande battaglia. Milan vincente, Lazio con le quarte linee?



A me piace infinitamente una vittoria esterna e non è neanche una brutta quota. Il Salisburgo è già in porto, riceve i "cugini" del Lipsia che debbono assolutamente vincere perché il pericolo degli scozzesi del Celtic è più che palese. Questo è il girone che mi piace, il 2 del Lipsia e l'over del Celtic mi sembrano più che possibili.



La quota che non capisco? Quella dell'under di Chelsea-Paok. Il Chelsea è qualificato, i greci sono ancora in gioco. Ma se guardiamo i gol fatti e subiti di entrambe la quota la vedo molto alta. Ci proviamo?



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Salisburgo-Lipsia 2 (quota 1.92)



Rosenborg-Celtic over 2,5 (1,72)



Chelsea-Paok under 2,5 (2,35)



Il terno vale 7,76 volte la posta