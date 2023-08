Due pali ma soprattutto un gol clamoroso mangiato al quinto minuto di Brighton-Luton: mi sono stretto la mano per la scelta di ieri sui gol di scarto di De Zerbi, a tre e oltre non si potevano leggere, sarebbe dovuta finire otto a tre, quello era il risultato. Ma mi sono stretto la mano anche perchè vorrei sapere se c'è un giocatore che ha preso in Coppa Italia, quelle quattro partite avranno fatto impazzire chi le ha scelte, bravo a chi ne è uscito vivo.



Oggi si va sulle due di Premier League e sulla serata spagnola, vediamo se vi lasciate convincere. Chelsea-Liverpool farebbe serata da sola ma sarà nel pomeriggio. E deve per forza rilasciare qualche gol perchè uno 0-0, l'ennesimo tra le due combattenti, polverizzerebbe il record, sarebbe il quinto di fila e non ci voglio credere nemmeno un po'. Klopp non farà flanella e deve provare a vincerla, c'è la farà? Per me sì, pronostico un'altra stagione gnegnè per i londinesi, vediamo.



Affrontare il Brentford in casa sua è come mettere le mani sul barbecue, estremamente pericoloso. Il Tottenham potrà farlo senza arrostirsi le dita? Difficile. Gli Speroni arrivano (anche loro) da una stagione orripilante, ottavi in classifica dietro tutto e tutti, un punto soltanto meglio di un Brentford che ha fatto un finale di stagione entusiasmante, cinque successi nelle ultime sei, impressionanti. Non ci sarà Toney ma la bilancia degli assenti loro si farà sentire. Brentford, inizio da prodi?



In Getafe-Barcellona ti regalano l'over, te lo fanno giocare a una quota che non dà altra scelta: come finisca finisca, questi blaugrana possono portarci a battere la pancia alla cassa, segnando o subendo. Almeno tre in tutto, me racumandi.



Chelsea-Liverpool 2 (quota 2,35)

Brentford-Tottenham 1 (2,70)

Getafe-Barcellona over (2,10)



Terno da 13,3 volte la posta