La sconfitta del Liverpool a Leicester, il pareggio interno del Chelsea con il Brighton, la vittoria - di ribaltone - del City a casa Arsenal. In pochissimi giorni sembra essersi chiusa la Premier League, alle spalle di una squadra, quella del Pep, che non sa cosa voglia dire sbagliare. Anzi, di errori ne fa ma poi riesce sempre a correggerli. E nel calcio una dote simile porta te alla vittoria e gli altri a perdere completamente la testa. Oggi vedremo, tra Chelsea e Liverpool, chi risponde presente all'appello per provare a vincere questo titolo che è del City e chi risponde: "Grazie, ho già dato". Klopp fermato dal Covid, le parole del Lukaku "interista": questo confronto diretto, da difficile che era, sembra diventato l'inferno. Resta soltanto da vincerlo, perchè anche un pareggio regalerebbe sollazzi e sghignazzi in casa della capolista. Che ha messo gli stivali delle sette leghe. Anzi, delle undici vittorie. In fila. Il pareggio vale poco o nulla, ci saranno delle reti. Il Liverpool sembra il più in palla, se Salah avesse trasformato il rigore tirato e parato da Schmeichel dopo un quatro d'ora quella partita sarebbe stata una passeggiata. Invece... Si va con il gol, il Chelsea non è ancora morto.Questa è la partita di cartello, il totale, il tutto. Ma prima ce ne sono tre da godersi. Dove non vedo noia, anzi quelle che vedo sono quote dignitosissime. In Brentford -Aston Villa e Leeds-Burnley gioco con la stessa fila di soldatini. Quella del gol/over 2,5, per entrambi i casi pagato un boato. Dieci reti nelle ultime quattro (in Premier e Championship) tra Brentford e Aston Villa; undici tra Leed e Burnley (compresa la EFL). A questi gol/over 2,5 io ci credo.Chiudo con Everton-Brighton. L'Everton ha toccato lo sprofondo, cinque punti dietro al Brighton: dovrebbe vincerla in tutti i modi ma una cosa è dirlo un'altra è riuscirci. Negli ultimi quattro confronti diretti al Goodison Park sono spuntati tredici gol come dal nulla. Media rispettata per la mia scelta.Ragazzi, questa è una quaterna che aprirci il 2022 sarebbe da abbacchio a scottadito con vinellone di pregio. Avsalut.