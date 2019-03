Di nuovo l'anticipo del venerdì per la Serie A, con il Cagliari che va a Verona in casa Chievo. I veneti non possono stare lì a fare di conto e quindi giocheranno una partita arrembante, cosa che può aprire le ripartenze sarde. Mi sembra parecchio alta la quota del gol, in una sfida che potrebbe essere apertissima fin dai primi minuti è quella l'opzione che si può scegliere. Sempre.



Al contrario le altre due della serata. Una nella Liga e una nella Ligue 2. Abbastanza simili. In Spagna, ecco Girona-Athletic Bilbao. Prendiamo in esame le ultime sette da una parte e dall'altra (comprese amichevoli): dieci under 2,5 e solo quattro gli over 2,5. Ben più del doppio, quindi, per la prima scelta.



Ancora "peggio" in Francia. Tra Paris Fc e Auxerre. Le ultime nove dei parigini sono under 2,5; sette su otto, sempre under 2,5, quelle dell'Auxerre. Non sarà una gran quota ma chi gioca l'overone qui o si è sognato di notte il risultatone oppure ha bevuto roba forte. Troppo.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Chievo-Cagliari gol (quota 1,89)



Girona-Athletic Bilbao under 2,5 (1,53)



Paris Fc-Auxerre under 2,5 (1,42)



Il terno vale 4,10 volte la posta