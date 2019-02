Europa League, si gira la boa dei sedicesimi che restano. Delle nostre Inter e Napoli. C'è pochissimo da dire, sembrano due partite di allenamento, hanno sconfitto le loro avversarie in casa, sono decisamente superiori, possono temere soltanto se si addormentano sulla linea di centrocampo.



Allora vado su altro. Ci sono cinque partite che, per la piega presa dagli avvenimenti durante l'andata, ci spingono con due mani e un piede verso gli overoni. E sarebbero Francoforte-Shakhtar, Valencia-Celtic, Salisburgo-Club Brugge, Benfica-Galatasaray, Betis-Rennes.



Andiamo a guardare le quote: il primo a 1,67, il secondo a 1,90, il terzo a 1,72, il quarto a 1,57 e il quinto a 1,90. Il tutto per una mescolata di 16,2 più bonus.

La quota fa svenire. Benfica e Betis oltretutto giocano le serali e quindi, con circospezione, ci potrebbe anche essere modo di provare mano mano a coprirsi, a seconda dei risultati.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Eintracht Francoforte-Shakhtar Donetsk over 2,5 (quota 1,67)



Valencia-Celtic over 2,5 (1,90)



Salisburgo-Bruges over 2,5 (1,72)



Benfica-Galatasaray over 2,5 (1,57)



Betis-Rennes over 2,5 (1,90)



La cinquina vale 16,2 volte la posta escluso bonus.