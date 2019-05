Un totale di 14 gol a 4, cinque vittorie e una sconfitta. Questi i risultati venuti fuori tutte le volte che si è giocata Cittadella-Verona in casa granata. L'ultima volta si è giocata il 4 di questo piovoso maggio e fu un secco 3-0 per i padroni di casa. Insomma, uno stadio che rilascia belle bastonate al Verona. Questa però è una partita da 180' che vedrà il suo ritorno a casa di chi è si è meglio comportato in stagione. (quinto contro settimo) e allora non c'è dubbio che si voglia far scattare la "legge del Tombolato". La quota è giocabile.

Stessa storia (doppio spareggio in 180', chi la spunta giocherà in Ligue 1) tra Lens e Digione. Anche se li ho perennemente "bucati", mi sono un po' affezionato ai lungagnoni del Lens (credo che abbiano i difensori più alti mai visti in un campo di calcio). Il Digione è di un livello superiore, retrocederebbe, tutto il contrario del Lens che invece questa promozione se la sarebbe costruita pezzo per pezzo. Guadagnandosi la mia fiducia. Almeno in questo match.

I CONSIGLI DI GIOVEDI'

Cittadella-Verona 1 (quota 2,31)

Lens-Digione 1 (2,30)

L'ambo vale 5,31 volte la posta