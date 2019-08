Un sabato da seguire ovunque. In barca, sugli sci al mare, sul deltaplano. Perché è il primo sabato di Premier League e si apre con i campioni che, a pranzo, sono ospiti in casa West Ham. Nessun problema sulla carta, ogni volta che i Citizens vanno li' vincono facendo una marea (alta) di gol.



Per fare i soldi ci vorrebbero i due pareggi di cui sotto. Lo Sheffield United vuole farsi vedere tosto anche in Premier, l'Everton potrebbe essere la rivelazione del torneo. Ma a casa del Crystal Palace non è facile sbancare.



Poi le italiane. A cominciare dalla Juventus che chiude l'International Champions Cup contro l'Atletico Madrid (più avanti di condizione). Che nessuno voglia perdere questa mi sembra la parola d'ordine. A distanza di due giorni si ripete Barcellona-Napoli e vista la prima (vinta non meritatamente dai blaugrana 2-1) mi prendo la doppia di Ancelotti. Troppo alta. Si fa tris con Valencia-Inter e il quotazzone dell'under 2,5. Per battere Conte ci vogliono i missili, come ha detto l'estate.







I CONSIGLI DI SABATO







West Ham-Manchester City 2 (quota 1,27)



Bournemouth-Sheffield United X (3,60)



Crystal Palace-Everton X (3,34)







inoltre







Atletico Madrid-Juventus X (quota 3,40)



Barcellona-Napoli X2 (1,95)



Valencia-Inter under 2,5 (2,30)







Il primo terno vale 15,2 volte la posta, il secondo vale la stessa quota, 15,2!!!!!