Giornata strana con partite che sembrano finite prima di aprirsi. Per esempio, Manchester City-Burton, PSG-Guingamp e Giappone-Turkmenistan. Cui aggiungo, di tasca mia, Bordeaux-Le Havre. E quella che fa monetizzare, ovvero la X tra Uzbekistan e Oman.



È il primo salto in Coppa d'Asia che può far sperare in una cinquinozza discreta. Infatti il Giappone è nettamente favorito nel suo gruppo mentre Uzbekistan e Oman dovrebbero spartirsi i patemi per arrivare secondi.



Manchester City-Burton è solo una di quelle sfide che ci riportano indietro nel tempo, con una big contro una squadra che arriva da ben altri campionati. In Francia, invece PSG-Guingamp e Bordeaux-Le Havre (i girondini sono squadra da Coppa da sempre) potrebbero chiudersi presto.



Come detto sopra, è il pareggio di Coppa d'Asia a portare su la giocata. Potrebbe capitare, perché no?





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'





Manchester City-Burton 1/over 2,5 (quota 1,30)



PSG-Guingamp 1/over 2,5 (1,41)



Bordeaux-Le Havre 1 (1,57)



Giappone-Turkmenistan 1/over 2,5 (1,32)



Uzbekistan-Oman X (3,20)





La cinquina vale 12,1 volte la posta escluso bonus