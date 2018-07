Ecco il piatto del giorno Mondiale, per chiudere gli ottavi di finale: ore 16 Svezia-Svizzera, ore 20 Colombia-Inghilterra. Ed è proprio con quest'ultima che voglio cominciare, con la veduta di Harry Kane, l'Uragano non solo sul titolo ma anche sul Pallone d'Oro. Che per la prima volta dopo dieci anni non guarda a Messi o CR7. Può vincerli il titano inglese? Non ci sarebbe un soldo di danno. Prima però bisogna evitare il morso del "crotalo" Colombia, nazionale che aveva cominciato col disdire le camere d'albergo con un piede e mezzo fuori dalla manifestazione. La bella Inghilterra di Southgate può farcela serenamente anche perchè si è scelta - perdendo col Belgio - la parte più semplice del tabellone. E allora grande fiducia sulla Perfida Albione!

Svezia-Svizzera è tutt'altra partita. Con una chiave che può orientarla. I rossi di Petkovic saranno senza due difensori determinanti, Lichtsteiner e Schar. Questo dettaglio non di secondo piano potrebbe condurla a una partita estremamente guardinga, proprio perchè non ci sono gli alfieri davanti all'ottimo portiere Sommer. La Svezia è con il turbo nella testa e nei piedi e davanti a un compito che può spingerla verso un quarto di finale impensabile. Per me è una bellissima combo: 1X/under 2.5. E se l'Uragano tira forte più forte che può...

GIOCANDO I MONDIALI

Colombia-Inghilterra 2 (quota 2.10)

Svezia-Svizzera 1X/under 2.5 (2.10)

L'ambo vale 4.41 volte la posta

@calcioepepe