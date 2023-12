Un altro corto muso. Perché no? La Juventus ci ha abituato in questo modo e, comunque la vogliate sistemare, sempre tre punti sono. Allegri potrà scriverci dei libri, indipendentemente dal fatto che ci vinca o no lo scudetto. Certo, riuscisse a farlo entrerebbe nella leggenda. Così come quel Milan di Fabio Capello che approfittava di Massaro. Il Genoa di Gilardino darà l'impossibile ma non vedo come possa sbarrare la strada alla Signora. Non ci sarà (almeno per un mesetto) Kean ma si è visto di peggio. La quota del 2/under, che significa 0-1 oppure 0-2, non mi sembra gracile e sta scendendo. Dato che la Juve abbiamo imparato a conoscerla benissimo.



Liga con un'altra bella quotarella di cui si potrebbe provare ad approfittare. Si gioca Osasuna-Rayo Vallecano, è dal 20 ottobre (2-0 col Granada) che i giocatori di Pamplona non arraffano i tre punti. Se poi diamo un'occhiata alle ultime due giocate in casa contro i madrileni del Rayo vediamo che sono stati due successi, per 1-0 e 2-1. Non c'è two senza three?



La sorpresa potrebbe arrivare dalla Serie B, ovvero da Spezia-Bari. I pugliesi non hanno la più pallida idea di come si faccia gol ai liguri al Picco, negli ultimi cinque testa a testa non hanno mai segnato. Fosse arrivato il momento? Con una squadra che ha appena vinto in trasferta, contro l'Ascoli? La quota sta trovando estimatori.



Genoa-Juventus 2/under (quota 3,30)



Osasuna-Rayo Vallecano 1 (2,10)



Spezia-Bari 2 (3,85)



Terno da 26,6 volte.