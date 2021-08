Debuttanti. Allo sbaraglio? Chissà, sintonizziamoci e vediamo. Perché oggi tocca ai nuovi ragazzi del, Nino Espirito Santo e Paratici, dare un segnale. Perché in casa loro busserà ildel Pep Guardiola che mette spavento anche senza Foden e De Bruyne, anche senza i nazionali che guerreggiarono con i nostri. E' la prima e dirà poco con tutti gli assenti che NON ci saranno (e Kane dall'altra parte?). Comunque partitone lo è, hai voglia.. Ci si prova, eccome.Bisogna ancora farci la bocca, soprattutto lui. Parlano tutti dei soldi ma esistono anche i cuori. E il Barcellona è stato la mamma e il papà di Leo messi insieme. Esordio dei blau al Nou Camp senza Leo contro i velenosissimi baschi della Real Sociedad che, come sia sia, quando incrociano questi avversari un pallino in porta sanno sempre accostarcelo.Nella nostra Italia sbattuta dai fuochi fa sempre più caldo ma nonostante questo lanon lo sente. Ogni sfida è giocata come se facessero venti gradi, tutti a correre ed a tirare in porta. E a prenderci come se avessero il mirino.. E le quote ancora te le regalano...Tottenham-Manchester City primo tempo/secondo tempo 2/2 (quota 2,62)Barcellona-Real Sociedad gol (1,66)Venezia-Frosinone over 2,5 (2,00)Torino-Cremonese over 2,5 (1,73)