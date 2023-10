Trovo che la partita più importante di oggi, Olanda-Francia, sia il caso di non metterla nelle proprie scommesse. Perché mancheranno molti dei più forti in senso assoluto, perché i francesi sono 6 punti avanti, perché gli olandesi debbono vedersela con i greci tra poco e sarà quello lo scontro diretto.



Stasera vado su un ambo che mi piace assai (e chissà a quanti dei lettori farà storcere la bocca...). Si prende il via da Austria-Belgio: può non finire con il gol? Gli austriaci in casa sono abbonati a non restare praticamente quasi mai in bianco, gli ospiti hanno tali e tante bocche da fuoco da non potersi esimere. In classifica sono a pari punti, quota 13, quattro vittorie e il pareggio dell'andata (1-1, autogol di Mangala e Lukaku). O si sdraiano tutti per terra oppure possono addirittura replicare quel risultato. Si giocherà all'Ernst Happel Stadion di Vienna.



Quello che non convincerà tanti lettori sarà il successo del Lussemburgo in casa-Islanda. I primi sono cresciuti moltissimo e se togliamo la stangata presa in faccia dal Portogallo (9-0!) possono persino provare a riacciuffare la Slovacchia. L'Islanda è da tempo che non mi pare più quella che andava a condividere gli applausi ritmati sotto i suoi supporters. All'andata fu 3-1, io a questa quota ci provo davvero. Si giocherà al Laungardasvollur di Reykjavik.





Austria-Belgio gol (1,65)



Islanda-Lussemburgo 2 (4,50)





Ambo da 7,42 volte la posta.